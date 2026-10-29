يخوض المنتخب الوطني السعودي لقدامى اللاعبين مساء غد (الجمعة) أولى مبارياته في بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين 2026 في قطر.



ويلاقي الأخضر منتخب الكويت في تمام الخامسة ونصف مساءً، على استاد سعود بن عبدالرحمن في العاصمة القطرية الدوحة.



على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية تحت إشراف المدرب الوطني خالد القروني والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مراناً لياقياً، تلاه مران تكتيكي.



وتأتي قائمة الأخضر لقدامى اللاعبين للمشاركة في البطولة، على النحو التالي: منصور النجعي، مبارك زايد، عساف القرني، ماجد العمري، كامل الموسى، جمعان الجمعان، مشعل السعيد، راشد الرهيب، عبدالله شهيل، صالح الصقري، محمد نامي، سعيد الودعاني، صالح الغوينم، عبدالملك الخيبري، سعود كريري، حسين النجعي، أحمد الموسى، صاحب العبدالله، محمد أمين، عبدالعزيز السعران، ناصر الشمراني.



الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني لقدامى اللاعبين يأتي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات العراق، عمان، والكويت.