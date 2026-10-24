كشفت مصادر لـ«عكاظ» أن لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، ورابطة أندية الدرجة الأولى، اعتمدت إعادة جدولة ثلاث مباريات لفريق أبها في دوري روشن السعودي للمحترفين، وكذلك مباراتين لفريق الوحدة في دوري الدرجة الأولى، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.



إذ تقرر إقامة مواجهات فريق أبها في دوري روشن السعودي للمحترفين أمام الفيصلي (الثلاثاء) القادم ضمن الجولة الثامنة، وضد الاتحاد (الجمعة) القادمة في الجولة الثانية عشرة، وأمام الشباب (الخميس) الخامس من نوفمبر القادم بالجولة الثالثة عشرة.



فيما مباريات الوحدة في دوري أندية الدرجة الأولى تم تأجيل لقاء الصقر من الثلاثاء إلى (الأربعاء) القادم ،ضمن الجولة التاسعة، ومواجهة الجيل (الأحد) الثامن من نوفمبر القادم بالجولة الحادية عشرة.