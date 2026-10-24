سجّل عبدالله الحمدان حصيلة تهديفية لافتة خلال مسيرته مع الأندية، بعدما كشفت إحصاءاته، عقب احتساب عدد المباريات الفعلي وفقاً للدقائق التي شارك فيها، عن مساهمته في 53 هدفاً خلال ما يعادل 85 مباراة فعلية، في مؤشر يعكس فاعليته الهجومية خلال الدقائق التي حصل عليها داخل أرض الملعب.



ونجح الحمدان في تسجيل 28 هدفاً، إلى جانب صناعة 25 هدفاً، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 53 مساهمة، توزعت بين التسجيل وصناعة الأهداف، وهي أرقام تبرز دوره في المنظومة الهجومية للأندية التي مثّلها، وتمنح قراءة مختلفة لأدائه بعيداً عن العدد الإجمالي للمباريات المسجلة، من خلال ربط إنتاجه الهجومي بمدة مشاركته الفعلية.