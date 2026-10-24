في المواجهات الكبرى تبرز قيمة الكبار، وهذا ما فعله «روبن نيفيز» عندما احتاج الهلال للحسم امام القادسية، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب الامير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة 11 لدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، والذي انتهى هلالياً بنتيجة (3-2).



النجم البرتغالي لم يكتف بضبط ايقاع الوسط كعادته، بل تقدم في الدقيقة 77 ليستثمر تمريرة سافيتش ويسدد كرة قوية اعادت الهلال للمقدمة، في اللقاء الذي انتهى هلالياً 3-2 ضمن الجولة 11 من دوري روشن.



الهدف هو الثاني لنيفيز في شباك القادسية، بعد هدفه في تعادل الموسم الماضي 2-2 يوم 29 يناير 2026، وكلاهما جاء على ملعب القادسية.



نيفيز لم يضف هدفاً لسجله فحسب، بل منح الهلال افضليةً حاسمةً في توقيتٍ صعبٍ، بقراءةٍ ذكيةٍ للمساحة وهدوءٍ وثقةٍ في التنفيذ، ليؤكد انه اكثر من مجرد منظمٍ للعب.



امام القادسية، كان نيفيز عنوان التوازن والشخصية، لاعبٌ يتحكم بالريتم ويظهر في اللحظة الحاسمة، ويستحق ان يكون احد ابرز نجوم ليلة اعتلاء الصدارة.