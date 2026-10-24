لم يكن تفوق الهلال على القادسية تفوق أسماء فقط، بل كان تفوق أفكار وقراءةً للمباراة، وهنا برزت بصمة الإيطالي «إنزاغي»، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة 11 للدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، والذي انتهى هلالياً بنتيجة (3-2).



الإيطالي دخل المواجهة بخطة واضحة، ضغط ذكي في التوقيت والمكان المناسب، نقل سريع للكرة، واستغلال المساحات خلف دفاع القادسية. ومع مرور الوقت فرض الهلال إيقاعه وأجبر منافسه على التراجع.



حيث وجد القادسية صعوبةً كبيرةً أمام مرونة الهلال التكتيكية، فتبادل المراكز وفتح المساحات من العمق والأطراف استنزف الفريق دفاعياً وأفقده قدرته على بناء اللعب كما يريد.



ونقطة القوة الأبرز لدى إنزاغي كانت إدارة المباراة من الداخل، فلم يلتزم بخطةً جامدةً، بل قرأ تحركات المنافس وعدّل أسلوب الضغط والتمركز حسب مجريات اللقاء، ليحقق التوازن المطلوب بين الهجوم والدفاع، مع قدرةً عاليةً على الاستحواذ والارتداد السريع.



كما أظهر الهلال نضجاً في التعامل مع اللحظات الحاسمة، فريق يعرف متى يضغط ومتى يهدئ الرتم، بينما اضطر القادسية في فتراتٍ طويلةٍ للدفاع ومجاراة ضغط الهلال بدلاً من فرض أسلوبه.



خبرة إنزاغي في المباريات الكبيرة صنعت الفارق، فحوّل التفوق الفني إلى تفوقٍ تكتيكيٍ واضحٍ، مستثمراً نقاط قوة فريقه ومحدّاً من خطورة المنافس، مع تدخلات في الوقت المناسب.



في كرة القدم، التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق الكبير، وهذا هو الفرق بين مدرب يملك الأدوات، ومدرب يعرف كيف يستخدمها.



وأعرب مدرب فريق الهلال سيموني إنزاغي، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على نظيره القادسية، موضحاً أن المباراة اتسمت بالقوة والتنافس، مشيداً بأداء لاعبي القادسية وحارس مرماه، ومشيراً إلى أن فريقه واجه منافساً مميزاً في مباراة شهدت العديد من الفرص والأهداف.



وبيّن أن أداء الهلال تحسن في الشوط الثاني، مما أسهم في حسم المواجهة، مؤكداً أهمية التعامل مع كل مباراة على حدة والسعي إلى حصد النقاط الثلاث، مشيراً إلى أن الفوز على القادسية في ملعبه يمثل خطوةً مهمةً للفريق في مسيرته، مع التركيز على الاستعداد للمباريات القادمة ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية.