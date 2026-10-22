أصبح علي البليهي أكثر المدافعين تسجيلاً للأهداف في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، بعدما سجّل هدفين أمام الفتح، رافعاً رصيده إلى 22 هدفاً، ومتجاوزاً المدافع الجزائري فاروق شافعي، لاعب ضمك السابق، صاحب الـ21 هدفاً.



ودخل البليهي المواجهة وفي رصيده 20 هدفاً، قبل أن تحمله الثنائية إلى قمة هدافي المدافعين؛ إذ عادل بهدفه الأول رقم شافعي، ثم انفرد بالصدارة بهدفه الثاني، ليحوّل المباراة إلى محطة تاريخية في مسيرته.



وجاءت ثنائية البليهي ضمن انتصار الشباب على الفتح بنتيجة 3-1، ليجمع المدافع بين المساهمة في حصد النقاط الثلاث وتحقيق إنجازاً فردياً يضع اسمه في سجلات المسابقة.



وبين أدواره الدفاعية وحضوره أمام مرمى المنافسين، غادر البليهي مواجهة الفتح بمكسبين؛ انتصار لفريقه، ورقماً قياسياً بات يحمل اسمه بوصفه «المدافع الهداف» في تاريخ دوري المحترفين.