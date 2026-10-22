منح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قطر حق استضافة المباريات الثلاث الختامية لبطولة كأس القارات للأندية 2026، للعام الثالث على التوالي، خلال الفترة من 9 إلى 16 ديسمبر القادم.



وتنطلق مواجهات الحسم في التاسع من ديسمبر بمباراة «ديربي الأمريكتين»، التي تجمع بطل أمريكا الجنوبية وتولوكا المكسيكي على استاد جاسم بن حمد، بحثاً عن بطاقة العبور إلى كأس التحدي.



ويستضيف الملعب ذاته، في الثاني عشر من ديسمبر، مواجهة كأس التحدي بين الفائز بديربي الأمريكتين وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، لتحديد الطرف المتأهل إلى النهائي.



وتُختتم البطولة في السادس عشر من ديسمبر على استاد أحمد بن علي، حين يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي الفائز بكأس التحدي، في لقاء يُتوَّج خلاله بطل النسخة.