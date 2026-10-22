لم يكن انتصار الشباب على مضيفه الفتح بنتيجة 3-1 في الدوري السعودي للمحترفين مجرد ثلاث نقاط؛ فقد حملت الثلاثية معها نهاية ثلاث فترات من الانتظار، ليخرج «الليث» من أرض منافسه بمكاسب تتجاوز نتيجة المباراة.



واستعاد الشباب طعم الفوز على الفتح للمرة الأولى منذ موسم 2023-2024، وأنهى في الوقت ذاته غيابه عن الانتصار على أرض الفتح، الذي استمر منذ موسم 2020-2021.



ولم تتوقف مكاسب الشباب عند حدود مواجهاته مع الفتح؛ إذ وضع حداً لسلسلة من ثماني مباريات متتالية خارج أرضه في الدوري دون انتصار، ليستعيد فرحة العودة بالنقاط الثلاث من ملاعب المنافسين.



هكذا، حضرت الثلاثية في النتيجة وفي حصيلة المكاسب؛ فوزٌ طال انتظاره أمام الفتح، وانتصارٌ غاب على أرضه، وتعثرٌ خارج الديار وجد نهايته.