لم يتمكن الفيحاء من تحقيق أي انتصار خارج أرضه منذ انطلاق الموسم الحالي في دوري روشن السعودي، بعدما اكتفى بثلاث تعادلات مقابل ثلاث هزائم في 6 مباريات لعبها بعيداً عن ملعبه.



واستهل الفيحاء مشواره خارج الديار بالخسارة أمام نيوم 1-2، قبل أن يتعادل سلبياً مع التعاون، ثم خسر أمام الاتحاد بالنتيجة ذاتها، وتعادل دون أهداف أمام الشباب، وتلقى خسارة أمام الخليج 0-2، قبل أن يخرج بالتعادل أمام الحزم، ليكتفي بحصد 3 نقاط من 18 نقطة ممكنة خارج أرضه.



وتضع هذه النتائج الفيحاء أمام تحدٍ مهم لاستعادة قدرته على حصد النقاط بعيداً عن ملعبه، خصوصاً أن الانتصارات خارج الأرض تمثل عاملاً مؤثراً في تحسين موقع الفريق بجدول الترتيب.



ويبقى السؤال: متى يكسر الفيحاء حاجز غياب الانتصارات خارج أرضه ويحول تعثراته إلى نتائج إيجابية تعيد التوازن لمسيرته؟