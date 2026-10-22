لم تكن نتائج فريق الفتح في دوري روشن السعودي هذا الموسم على مستوى تطلعات جماهيره، بعدما واصل الفريق تراجعه وعجزه عن تحقيق النتائج المأمولة، لتتواصل معاناته رغم التغيير الفني الذي شهدته المرحلة الماضية، في محاولة لإعادة الفريق إلى مساره الصحيح.



وبدأت معاناة «النموذجي» تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي، الذي لم يتمكن من قيادة الفريق إلى تحقيق النتائج المطلوبة، إذ اكتفى بثلاثة تعادلات مقابل أربع خسائر خلال الجولات السبع الأولى، الأمر الذي دفع إدارة النادي إلى إنهاء العلاقة التعاقدية معه والاستعانة بمدرب جديد لقيادة المرحلة القادمة.



لكن التغيير الفني لم ينعكس بالشكل المأمول على نتائج الفريق، إذ استمرت التعثرات، وخسر الفتح أمام الأهلي بنتيجة 4-0، قبل أن يحقق انتصاره الأول في الدوري على حساب الحزم بنتيجة 3-2، ثم عاد إلى الخسائر أمام الخليج بنتيجة 3-2، قبل أن يتلقى خسارة جديدة أمام الشباب بنتيجة 3-1 ضمن الجولة الحادية عشرة.



وبعد مرور 11 جولة، تكشف الأرقام حجم المعاناة التي يعيشها الفتح، إذ حقق الفريق فوزاً واحداً، وثلاثة تعادلات، مقابل سبع خسائر، ليجمع ست نقاط فقط، فيما سجل لاعبوه عشرة أهداف واستقبلت شباكه 23 هدفاً، بفارق أهداف بلغ ناقص 13 هدفاً، وهي حصيلة تعكس صعوبة البداية التي يعيشها الفريق هذا الموسم.



وتضع هذه الأرقام الجهاز الفني أمام تحدٍ كبيرٍ يتمثل في معالجة الأخطاء الدفاعية، وتحسين الفاعلية الهجومية، واستعادة التوازن داخل الملعب، خصوصاً أن تغيير المدرب لم يحقق حتى الآن التحول المنتظر على مستوى النتائج.



وتترقب جماهير الفتح رد فعل مختلفة من اللاعبين خلال الجولات القادمة، على أمل إيقاف نزيف النقاط واستعادة نغمة الانتصارات، والابتعاد عن المراكز المتأخرة، بما يتناسب مع تطلعات محبي «النموذجي» الذين ينتظرون تحسناً ملموساً في أداء الفريق ونتائجه.