حقق جالطا سراي التركي فوزه الأول في دوري أبطال أوروبا بتغلبه على مضيفه ليل الفرنسي 4-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري.



وبدأ الضيوف بقوة بهدف مبكر عبر يونس أكجون في الدقيقة الثانية، لكن ليل رد بهدفين لسوريبا دياون في الدقيقتين 7 و39 ليقلب النتيجة.



وقبل نهاية الشوط الأول، أدرك أليكسي باتراكوف التعادل لجالطا سراي في الدقيقة 44، لينتهي الشوط بالتعادل 2-2.



وفي الشوط الثاني، منح الجزائري نبيل بن طالب التقدم للفريق التركي بهدف عكسي في مرمى فريقه بالدقيقة 52، قبل أن يحسم النيجيري فيكتور أوسيمين الفوز بهدف رابع في الدقيقة 61.



بهذا الفوز، حصد جالطا سراي أول ثلاث نقاط له في المركز 24، بعد خسارته أمام سبورتنج لشبونة وبرشلونة في الجولتين الأولى والثانية، فيما بقي ليل دون رصيد في المركز 35 بعد خسارته الثالثة توالياً أمام ريال بيتيس وأرسنال وجالطا سراي.



ويلتقي ليل في الجولة الرابعة مع بودو جليمت النرويجي يومي 3 و4 نوفمبر، بينما يستضيف جالطا سراي فريق شتوتجارت الألماني.