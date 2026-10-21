وجه كومو الإيطالي ضربة قوية لضيفه مانشستر يونايتد وفاز عليه 4-1 اليوم الأربعاء على ملعب جوزيبي سينيغاليا، لحساب الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.



تقدم كومو مبكراً عبر نيكو باز في الدقيقة 2، وعزز دوفيكاس التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 49، ثم عاد باز ليضيف الثالث في الدقيقة 57، قبل أن يختتم خاكوبو رامون المهرجان بهدف رابع في الدقيقة 76.



وفي الوقت بدل الضائع قلص جوشوا زيركزي الفارق لليونايتد بهدف في الدقيقة 91.



الفوز رفع رصيد كومو إلى 6 نقاط في المركز السادس، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 3 نقاط في المركز العشرين.