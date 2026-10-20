قاد النجم المصري عمر مرموش فريقه توتنهام إلى تحقيق انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليغ» هذا الموسم، بعد فوزه على ضيفه كوفنتري سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء (الإثنين) على ملعب «توتنهام هوتسبير»، ضمن منافسات الجولة السابعة.

أهداف المباراة

افتتح جيمس ماديسون التسجيل لتوتنهام بتسديدة رائعةً من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 14، لكن جاك رودوني أدرك التعادل لكوفنتري في الدقيقة 49، بتسديدة من مسافة قريبةً، مستغلاً ارتباك دفاع توتنهام.

ولم تستمر فرحة كوفنتري طويلاً، إذ أعاد عمر مرموش التقدم لتوتنهام بتسديدة صاروخيةً في الدقيقة 58، قبل أن يضيف بن ديفيز الهدف الثالث قبل صافرة النهاية، بتصويبة أرضيةً فشل حارس كوفنتري في إبعادها.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع توتنهام رصيده إلى 6 نقاط، ليتقدم من المركز الأخير إلى المركز السادس عشر، متفوقاً بفارق الأهداف على كوفنتري، الذي تراجع إلى المركز السابع عشر.