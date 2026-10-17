أعاد المدرب الإيطالي لفريق مانشستر سيتي إنزو ماريسكا قضية ناديه إلى الواجهة، بعد تصريحاته مساء اليوم والتي تناول فيها تداعيات الجدل المحيط بالقضية المالية والإدارية، مؤكداً أن الظروف الحالية زادت من تماسك النادي، وأن الفريق يملك القدرة على الرد داخل الملعب.



وقال ماريسكا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهتهم عصر (السبت) أمام إيبسوتش تاون إن اللاعبين والجماهير والإدارة أصبحوا أكثر تقارباً منذ تصاعد الجدل حول القضية، مشيراً إلى أن أفضل رد على الانتقادات هو تحقيق الانتصارات ومواصلة الفوز، وأن الفوز على ليفربول في أنفيلد في الجولة الماضية، والسعي إلى مواصلة النتائج الإيجابية في المباراة القادمة.



وشدد المدرب الإيطالي على أنه لا يشعر بأي ضغط إضافي بسبب ما يحدث خارج الملعب، موضحاً: «لا أستطيع التحكم فيما يحدث خارج الملعب، ولذلك أركز على المباريات القادمة»، في إشارة إلى رغبته في إبعاد اللاعبين عن الجدل الدائر حول النادي.



وجدد ماريسكا ثقته الكاملة في مسؤولي مانشستر سيتي، كاشفاً أنهم شرحوا له الموقف، وأن ثقته بالإدارة كانت أحد أسباب انضمامه إلى النادي، مؤكداً أنه لا يرى أن القضية يجب أن تؤثر في عمل الفريق اليومي.



وفي حديثه عن بيب غوارديولا، كشف ماريسكا أنه تحدث مع المدرب السابق بعد الخسارة الثقيلة أمام باريس سان جيرمان وتبادلا الحديث عن المباراة، مضيفاً أن ملعب مانشستر سيتي سيظل بيت غوارديولا دائماً.



وتأتي تصريحات ماريسكا في وقت يترقب فيه الوسط الرياضي تطورات الاستئناف في القضية، وسط تساؤلات بشأن موعد حسمها والتداعيات المحتملة على النادي، فيما يواصل سيتي التركيز على المنافسات داخل الملعب بحسب وصف ماريسكا.