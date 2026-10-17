يدخل فريقا برشلونة وريال مدريد اختبارين صعبين في الدوري الإسباني، بعد مغامرات مثيرة في ليالي دوري أبطال أوروبا شهدت ريمونتادا تاريخية للفريق الملكي أمام روما، وانتصاراً صعباً للفريق الكتالوني على ملعب غلطة سراي في تركيا.



وقلب ريال مدريد تأخره بثلاثة أهداف مقابل هدف إلى فوز مثير بنتيجة 4-3، في مواجهة خطفت الأنظار حتى دقائقها الأخيرة، فيما واصل برشلونة حضوره الأوروبي اللافت بفوزه على غلطة سراي 4-1 في إسطنبول، رغم صعوبة المواجهة على أرض منافسه.



وتتجه الأنظار إلى قدرة الفريقين على نقل الزخم الأوروبي إلى المنافسات المحلية، إذ يتطلع برشلونة إلى مواصلة سلسلة انتصاراته وتعزيز صدارته عندما يواجه فريق ريال بيتيس مساء اليوم (السبت)، بينما يسعى ريال مدريد إلى تقليص الفارق والعودة بقوة إلى سباق اللقب عندما يواجه منافسه الصعب اشبيليه مساء غد (الأحد).



ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة من ثمانية انتصارات، متقدماً بفارق خمس نقاط عن أتلتيكو مدريد وريال بيتيس، فيما يحتل ريال مدريد المركز الرابع برصيد 18 نقطة.



وبين نشوة الانتصارات الأوروبية وضغط المنافسة المحلية، سيكون الفريقان أمام تحدٍ جديد وإثبات القدرة على مواصلة التألق رغم تقارب الاستحقاقات وصعوبة المواجهات.