استعاد فريق الهلال الأول لكرة القدم خدمات قائده سالم الدوسري، بعد مشاركته في التدريبات الجماعية، عقب فترة غياب طويلة عن المباريات الرسمية امتدت لنحو خمسة أشهر، بسبب الإصابة التي تعرض لها في وتر الركبة اليمنى، وخضع على إثرها لعملية جراحية في يوليو الماضي.



وتعود آخر مشاركة رسمية للدوسري بقميص الهلال إلى 21 مايو، أمام الفيحاء، قبل أن تبعده الإصابة عن مواجهات الفريق منذ انطلاق الموسم الرياضي الحالي، إذ خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف، تمهيداً لعودته إلى الملاعب.



وكان الدوسري قد عاد إلى التدريبات الجماعية مطلع أكتوبر، عقب إنهاء برنامجه التأهيلي، قبل أن يتعرض لآلام في مفصل القدم، تسببت في غيابه مجدداً عن التدريبات ومواجهة الاتحاد في كلاسيكو الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.



وتأتي عودة قائد الهلال للمشاركة في التدريبات الجماعية مجدداً، في خطوة مهمة نحو استعادة جاهزيته البدنية والفنية، وسط ترقب لموقفه من المشاركة في المباريات القادمة، وفقاً لتقييم الجهازين الفني والطبي، بعد فترة الغياب التي أبعدته عن صفوف الفريق.