أعلن النادي الأهلي عن التقرير الطبي الخاص بخمسة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، كاشفاً آخر مستجدات إصاباتهم وبرامجهم العلاجية والتأهيلية، في إطار متابعة الجهاز الطبي لحالة اللاعبين والعمل على تجهيزهم للعودة إلى التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات القادمة.



وأوضح التقرير أن اللاعب زكريا هوساوي قطع شوطاً متقدماً في برنامجه العلاجي، وبدأ التدريبات البدنية ضمن مراحل التأهيل، في مؤشر إيجابي على تقدمه نحو العودة للمشاركة مع الفريق.



وفي ما يتعلق بالحارس السنغالي إدوارد ميندي، أكد النادي مواصلته البرنامج العلاجي والتأهيلي، إلى جانب تدريباته داخل الملعب، ضمن خطة تجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية.



وأشار التقرير إلى خضوع البرازيلي ويندرسون جالينو لبرنامج علاجي تحت إشراف الجهاز الطبي، بالتزامن مع أدائه التدريبات الميدانية، فيما بدأ صالح أبو الشامات برنامجه العلاجي التأهيلي عقب إصابته في منطقة مفصل الكتف والذراع، والذي يشمل جلسات العلاج الطبيعي إلى جانب التدريبات الخاصة.



كما يواصل نايف مسعود تنفيذ برنامجه التأهيلي ميدانياً، ضمن خطة التعافي من الإصابة والعودة إلى الجاهزية البدنية والفنية.



ولم يحدد النادي الأهلي مواعيد نهائية لعودة اللاعبين الخمسة إلى المشاركة في المباريات، على أن تتحدد جاهزيتهم وفق استجابتهم للبرامج العلاجية والتأهيلية خلال الفترة القادمة.