تغلّب فريق الخليج على ضيفه الفيحاء بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.



وسجّل هدفي الخليج اللاعب جوشوا كينغ في الدقيقة (52)، وماتيو بينيغاس في الدقيقة (80).



شهد اللقاء بداية قوية لفريق الفيحاء الذي سعى للتقدم بالنتيجة ولكن محاولات البرازيلي لازارو ماركيس لم يكتب لها النجاح، ورد الخليج برأسية محمد الخبراني ولكن حارس الفيحاء موسكيرا تصدى لها، وفي الشوط الثاني، تقدم الخليج بالهدف الأول بعد متابعة رائعة من مهاجمه جوشوا كينغ للكرة المرتدة من الحارس ليلعبها جوشوا بالكعب لتسكن الشباك كهدف أول للخليج (د: 52)، وضاعف زميله بينيغاس النتيجة بتسجيله أولى أهدافه بقميص الخليج والهدف الثاني لفريقه (د: 80)، لينتهي اللقاء بفوز الخليج بهدفين دون مقابل ومحققاً أولى انتصاراته.



وبهذه النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 9 نقاط في المركز الحادي عشر، فيما تجمّد رصيد الفيحاء عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر.