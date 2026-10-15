قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر أحمد بن عمر المحائلي، أوراق اعتماده اليوم (الخميس)، للرئيس الفريق الأول عبدالرحمن تياني رئيس جمهورية النيجر رئيس الدولة.

ونقل السفير له تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتمنياتهما له بموفور الصحة والعافية ولشعب النيجر المزيد من التقدم والازدهار.