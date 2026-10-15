عقدت وزارة الإعلام، ممثلةً بوكالة تطوير قطاع الإعلام، اليوم (الخميس)، أولى الجلسات الحوارية ضمن مبادرة «مجلس الإعلام»، وذلك بمقر الوزارة في الرياض، بحضور نائب وزير الإعلام الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، وبمشاركة نخبة من صُنّاع المحتوى ومطوري الألعاب واللاعبين المحترفين وممثلي الفرق والجهات المتخصصة في القطاع.

وتأتي المبادرة بتوجيهات وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في إطار جهود الوزارة لتعزيز التواصل المباشر مع العاملين والممارسين في مختلف مجالات القطاع الإعلامي، وإشراكهم في مناقشة التحديات والفرص، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في تطوير المنظومة الإعلامية.

وشارك في الجلسةالأميرة ريم بنت سيف الإسلام بن سعود، نائب الرئيس لقطاع الإستراتيجية والتمكين في الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، ووكيلة وزارة الإعلام لتطوير قطاع الإعلام المهندسة إسراء عسيري، والمشرف العام على الألعاب الإلكترونية في الهيئة العامة لتنظيم الإعلام هتان الطويلي، إلى جانب ممثلين عن عدد من الفرق والجهات المتخصصة، من بينها «فالكونز»، و«بيكس»، و«باور»، و«آر إيت»، و«لفل ون»، و«بيتابيت».

وركزت الجلسة على واقع قطاع الألعاب الإلكترونية وتطلعات العاملين فيه، من خلال حوار مفتوح تناول أبرز التحديات التي تواجه صُنّاع المحتوى ومطوري الألعاب واللاعبين المحترفين، والفرص الواعدة لتطوير القطاع، إلى جانب المقترحات الرامية إلى تعزيز بيئته المهنية وتوسيع فرص النمو والتعاون بين مختلف الأطراف.

كما أتاحت الجلسة للمشاركين طرح تجاربهم ومرئياتهم بصورة مباشرة أمام ممثلي الجهات ذات العلاقة، بما يعزز فهم احتياجات القطاع من منظور الممارسين أنفسهم، ويسهم في بناء حوار بنّاء بين الجهات المعنية ومجتمع الألعاب الإلكترونية.

ويهدف «مجلس الإعلام» إلى إيجاد مساحة مستمرة للحوار والتواصل مع مختلف مكونات القطاع الإعلامي، والاستفادة من الآراء والخبرات المهنية في استشراف فرص التطوير ومعالجة التحديات، بما يدعم بناء قطاع إعلامي أكثر تنافسية وتنوعًا، ويواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام والمحتوى.