كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو حقيقة تقديم أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي جائزة الكرة الذهبية 2026 للاعب الذي سيتوج بها.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن ليونيل ميسي، الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، سيسلّم الجائزة المرموقة شخصياً للفائز بها هذا العام، خلال حفل توزيع الجوائز المقرر إقامته في 26 أكتوبر الجاري في لندن، والذي يصادف الذكرى السبعين للجائزة.

حقيقة تسليم ميسي الجائزة

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة «إكس»: «لن يقوم ليونيل ميسي بتسليم أي جائزة للفائزين في حفل الكرة الذهبية، إذ لم يتلقَّ دعوة للقيام بذلك، كما أن حضور ميسي حفل الكرة الذهبية لم يتأكد بعد».

المرشحين للكرة الذهبية

ويتواجد ميسي ضمن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2026، لكن فرصه في التتويج تبدو ضعيفة، في ظل تصدر الثلاثي لامين يامال وكيليان مبابي وهاري كين سباق المنافسة على الجائزة.

وشهدت القائمة وجود لاعبين من دوري روشن السعودي، هما نجم النصر ساديو ماني، ومهاجم القادسية جوليان كينيونيس، وجاءت القائمة كالتالي:

جود بيلينغهام (ريال مدريد/إنجلترا) - باو كوبارسي (برشلونة/إسبانيا) - مارك كوكوريلا (تشيلسي-ريال مدريد/إسبانيا) - عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان/فرنسا) - لويس دياز (بايرن ميونخ/كولومبيا) - برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد/البرتغال) - إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي/النرويج) - غابرييل (أرسنال/البرازيل) - هاري كين (بايرن ميونخ/إنجلترا) - أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان/المغرب) - لامين يامال (برشلونة/إسبانيا) - خفيتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان/جورجيا) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان/البرازيل) - ساديو ماني (النصر/السنغال) - لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان/الأرجنتين) - كيليان مبابي (ريال مدريد/فرنسا) - نونو مينديز (باريس سان جيرمان/البرتغال) - ليونيل ميسي (إنتر ميامي/الأرجنتين) - مايكل أوليسيه (بايرن ميونخ/فرنسا) - جواو نيفيز (باريس سان جيرمان/البرتغال) - ويليان باتشو (باريس سان جيرمان/الإكوادور) - جوليان كينيونيس (القادسية/المكسيك) - ديكلان رايس (أرسنال/إنجلترا) - رودري (مانشستر سيتي-برشلونة/إسبانيا) - فابيان رويز (باريس سان جيرمان/إسبانيا) - فيران توريس (برشلونة-باريس سان جيرمان/إسبانيا) - ويليام ساليبا (أرسنال/فرنسا) - دايوت أوباميكانو (بايرن ميونخ/فرنسا) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد/البرازيل) - فيتينيا (باريس سان جيرمان/البرتغال).

يُذكر أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عثمان ديمبلي فاز بالنسخة الماضية من جائزة الكرة الذهبية.