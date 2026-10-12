يخوض ممثلا الوطن الهلال والاتحاد مواجهتين قاريتين هامتين مساء اليوم (الثلاثاء) أمام السد القطري وشباب الأهلي الإماراتي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة (منطقة الغرب). حيث يحل الهلال ضيفاً ثقيلاً على فريق السد في الدوحة، الساعة 7:00 مساءً، فيما يستضيف الاتحاد نظيره شباب الأهلي في تمام الساعة 9:15 مساءً.

الاتحاد يستضيف شباب الأهلي وعينه على النقاط الثلاث

على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، يدخل فريق الاتحاد مواجهة الليلة أمام شباب الأهلي الإماراتي وعينه على تحقيق انتصاره الأول في دور المجموعات. وكان العميد قد استهل مشواره في البطولة بتعادل مثير بهدف لمثله أمام مضيفه الشمال القطري، في مباراة شهدت توهج الوافد الجديد الهولندي جورجينيو فينالدوم الذي خطف هدف التعادل القاتل في الوقت المحتسب بدل الضائع. ويسعى الفريق الاتحادي الذي تأهل لهذه النسخة بعد تجاوزه عقبة الجزيرة الإماراتي في الملحق، إلى الوصول للنقطة الرابعة، بينما يدخل شباب الأهلي اللقاء منتشياً بفوزه الافتتاحي الصعب على تراكتور الإيراني بهدف نظيف.

قمة خليجية قارية بين الهلال والسد

وعلى استاد جاسم بن حمد بالدوحة، تتجه الأنظار نحو صدام العمالقة الذي يجمع الهلال السعودي بمضيفه السد القطري في مواجهة تجمع بطلين سابقين للقارة. ويدخل «الزعيم» الهلالي اللقاء بعد أن حقق فوزاً هاماً في الجولة الأولى على الغرافة القطري بنتيجة (2-1)، طامحاً إلى العودة بالعلامة الكاملة واعتلاء صدارة مجموعة الغرب. في المقابل، يدخل السد القطري المباراة بحثاً عن استعادة توازنه وتجاوز صدمة الجولة الأولى، بعد تعرّضه لخسارة قاسية ومفاجئة أمام الاستقلال الإيراني بثلاثية نظيفة، رغم المستويات القوية التي يقدّمها الفريق على الصعيد المحلي.