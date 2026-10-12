تعادل فريق القادسية السعودي مع مضيفه باختاكور الأوزبكي بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت (الإثنين) على استاد باختاكور في طشقند، ضمن الجولة الثانية من منافسات مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.



تقدم القادسية في الشوط الأول عن طريق لاعب خط الوسط الهولندي تيجاني رايندرز في الدقيقة 35، قبل أن يدرك باختاكور التعادل في الدقيقة 89 عبر ركلة جزاء نفذها دوستونبيك حمداموف.



شهدت بداية اللقاء حذراً من الطرفين، وكانت أولى الفرص الخطيرة لباختاكور عندما أرسل شيرزود نصرللاييف كرة عرضية سددها فيليو مباشرة نحو المرمى، لكن الحارس البلجيكي كاستيلس تصدى لها. في المقابل، جاءت أولى محاولات القادسية بتسديدة قوية من ماتيو ريتيغي من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس فلاديمير نازاروف في الدقيقة 24. وألغى حكم المباراة هدفاً للاعب القادسية جوليان كينيونيس في الدقيقة 26 بداعي التسلل.



وأسفر ضغط القادسية عن تسجيل هدف التقدم؛ بعدما توغل كريستوفر بونسو باه من الجهة اليسرى وأرسل كرة عرضية سددها رايندرز مباشرة في الشباك عند الدقيقة 35.



وفي الشوط الثاني، استعاد باختاكور السيطرة وهدد المرمى بتسديدة من عبد الرؤوف بورييف في الدقيقة 76 أبعدها الحارس كاستيلس إلى ركلة ركنية. وفي الدقيقة 89، احتسب الحكم ركلة جزاء لباختاكور إثر لمسة يد على بديل القادسية ياسر الشهراني داخل منطقة الجزاء، سددها دوستنبيك حمداموف بنجاح في المرمى معلناً التعادل.



ولم تشهد الدقائق الأخيرة محاولات خطيرة باستثناء رأسية مدافع باختاكور زيد تحسين التي مرت فوق المرمى في الدقيقة (90+9)، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.



وبهذه النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى 4 نقاط من فوز وتعادل، في حين وصل باختاكور إلى النقطة الثانية من تعادلين. ويلتقي القادسية في الجولة القادمة مع السد القطري، بينما يحل باختاكور ضيفاً على القوة الجوية العراقي.