يواصل كريستيانو رونالدو، النجم البرتغالي، مطاردة الرقم التاريخي المتمثل في تسجيل 1000 هدف خلال مسيرته الكروية، بعدما وصل رصيده إلى 980 هدفاً، ليصبح على بُعد 20 هدفاً فقط من بلوغ هذا الإنجاز الاستثنائي الذي قد يضعه أمام واحدة من أبرز المحطات في تاريخ كرة القدم.



وتوزعت أهداف قائد النصر السعودي بين ست محطات رئيسية، يتقدمها ريال مدريد الإسباني الذي شهد تسجيله 450 هدفاً، يليه مانشستر يونايتد الإنجليزي بـ145 هدفاً، ثم منتخب البرتغال بـ146 هدفاً، فيما سجل بقميص النصر 133 هدفاً، ومع يوفنتوس الإيطالي 101 هدف، إضافة إلى 5 أهداف مع سبورتينغ لشبونة.



ومع اقترابه من الحاجز التاريخي، تتجه الأنظار إلى رونالدو، الذي يواصل مسيرته الاستثنائية بطموح إضافة إنجاز جديد إلى سجله الحافل، في رحلة قد تشهد وصوله إلى الرقم الذي طالما ارتبط باسمه بـ1000 هدف في مسيرة كروية استثنائية.