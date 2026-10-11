يخوض فريق الوحدة مساء غد (الإثنين) مواجهة صعبة على أرضه أمام الطائي ضمن الجولة السابعة من دوري أندية الدرجة الأولى، إذ لا توجد خيارات متعددة أمام الفريق الوحداوي لتقليص الفارق مع "المتصدر" العلا إلا بخطف نقاط الطائي، حيث يمتلك العلا 18 نقطة في المركز الأول، بينما الوحدة في المركز السابع بثماني نقاط.



ميدانياً، طالب المدرب فوينيسكي من جميع اللاعبين بتأدية أدوارهم المهنية داخل الملعب على الوجه المطلوب دفاعاً وهجوماً وعدم التفريط في فرص التسجيل منذ بداية المباراة، أو منح الخصم فرصة التسجيل، وطالب اللاعبين بعدم التفريط في نقاط أي مباراة قادمة سواء على أرضنا أو خارجها، لأننا نسعى إلى هدف لا بد من تحقيقه هو إعادة الفريق إلى مكانه الطبيعي بين الأندية الكبيرة في دوري روشن السعودي للمحترفين.



هذا ورصدت الإدارة الوحداوية مكافأة للاعبي الفريق في حال الفوز على الطائي ستُصرف عقب نهاية المباراة ومنحت تذاكر للجماهير مجاناً لمن يرغب في الحضور ودعم الفرسان، وتخصيص حافلات لنقل الجماهير من كافة أحياء مكة.