يحتضن ملعب نادي الحزم في مدينة الرس، مساء (الجمعة) عند تمام الساعة 4:50 مساءً، مواجهة مثيرة تجمع بين فريقي الخلود والقادسية، وذلك لحساب الجولة الثامنة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين. وتكتسب المباراة أهمية بالغة للفريقين اللذين يسعيان لتعويض تعثرهما في الجولة الماضية، والظفر بالنقاط الثلاث كاملة من أجل تحسين موقعهما في جدول الترتيب العام، وسط توقعات بندّية وإثارة تكتيكية كبيرة داخل المستطيل الأخضر.



موقف الفريقين وطموحات المنافسة وتصحيح المسار



يدخل فريق القادسية اللقاء بطموحات كبيرة لتعزيز تواجده في المربع الذهبي، حيث يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 16 نقطة. ويسعى الفريق جاهدًا لمواصلة مطاردة ثلاثي الصدارة وتقليص الفارق معهم، مستندًا إلى سلسلة من العروض القوية والاستقرار الفني الذي يعيشه هذا الموسم. وفي المقابل، يدخل صاحب الأرض نادي الخلود المواجهة وهو يقف في المركز السابع برصيد 12 نقطة، حيث يتطلع بقوة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور بهدف تصحيح المسار بعد تعرضه للخسارة الأولى في الجولة السابقة أمام الرياض، طامحاً لرفع رصيده إلى 15 نقطة لللاقتراب أكثر من مراكز المقدمة وإثبات جدارته بين كبار المحترفين.



طريقة لعب الفريقين



تتسم طريقة لعب الفريقين بالمرونة التكتيكية العالية؛ حيث يعتمد نادي الخلود غالباً على رسم 4-3-3، مركزاً على إغلاق المساحات الخلفية مع الاعتماد على التحولات الهجومية السريعة والكرات الطولية نحو الأطراف لاستغلال مهارات لاعبيه. أما نادي القادسية، فيفضل أسلوب الهيمنة والاستحواذ عبر التنوع بين رسمي 4-4-2 و3-1-4-2، إذ يرتكز أسلوبه على الضغط العالي في مناطق الخصم، وبناء الهجمات المنظمة من العمق، وتفعيل الكرات العرضية عبر الأظهرة المتقدمة لتمويل المهاجمين داخل منطقة الجزاء.



أبرز اللاعبين



تشهد مواجهة الليلة وجود أسماء بارزة؛ إذ يقود المدافع المخضرم ناتشو فيرنانديز والحارس البلجيكي كوين كاستيلس الخط الخلفي المرعب للقادسية، في حين يتسلح هجومه بالقوة الضاربة المتمثلة في ماتيو ريتيجي هداف الفريق (4 أهداف) وجوليان كينيونيس. في المقابل، يعتمد الخلود على بسالة حارسه الشاب حامد الشنقيطي وصلابة المدافع إدغاراس أوتكوس في التصدي للكرات الخطيرة، ويعوّل هجومياً على مهارات وسرعة جوليان دومينغيز خلف هداف الفريق الإسباني المتألق إيكير كورتاجارينا (4 أهداف)، مما يعزز التنافسية الكبيرة في مختلف مراكز الملعب.



المواجهات التاريخية وسيطرة قدساوية



بالنظر إلى المواجهات السابقة بينهما في دوري المحترفين، يبرز تفوق مطلق وصريح لنادي القادسية الذي نجح في فرض هيمنته الكاملة محققاً العلامة الكاملة بالفوز في اللقاءات الأربعة التي جمعت بينهما. وتوضح الإحصاءات الهجومية حجم السطوة القدساوية الكبيرة؛ حيث نجح خط هجوم القادسية في هز شباك الخلود بـ 15 هدفاً، في حين لم يسجل لاعبو الخلود سوى هدفين فقط في شباك الفريق القدساوي.