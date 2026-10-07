في واحدة من اللقطات التي عكست حجم الفرحة داخل المنتخب السعودي، خطفت لحظة احتضان نواف العقيدي ومحمد العويس الأنظار عقب تتويج الأخضر بلقب خليجي 27، بعد الفوز على المنتخب الإماراتي بهدفين دون رد.



وجاءت اللقطة وسط احتفالات لاعبي المنتخب السعودي بالإنجاز، في مشهد حمل الكثير من المشاعر بعد ليلة تاريخية أعادت كأس الخليج إلى خزائن الأخضر، وأنهت انتظاراً دام 23 عاماً منذ آخر تتويج سعودي بالبطولة.



ولم يكن الاحتفال بالكأس وحده هو عنوان المشهد، بل ظهرت روح الأسرة الواحدة بين لاعبي المنتخب، حيث تبادل العقيدي والعويس التهاني في لحظة عفوية اختصرت مشاعر الفرح والفخر بالإنجاز الذي تحقق أمام الجماهير السعودية.



وتحوّلت أرضية الملعب إلى مسرح للاحتفالات السعودية، فيما كان مشهد الحارسين، العقيدي والعويس، من أبرز اللقطات التي جسدت التكاتف داخل صفوف الأخضر، بعد مشوار حافل في البطولة انتهى برفع الكأس الخليجية.