حافظ نجم المنتخب السعودي وقائده الحارس محمد العويس والمنتخب السعودي على إنهاء "خليجي 27" بإنجاز دفاعي استثنائي، بعدما توج "الأخضر" في النهائي أمام الإمارات، دون أن تهتز شباكه بأي هدف، في سلسلة وضعت حارس المرمى والدفاع السعودي أمام كتابة رقم نادر في تاريخ كأس الخليج العربي.



وخاض الأخضر خمس مباريات في النسخة الحالية، بدأها بالفوز على الكويت بهدف دون مقابل، ثم تجاوز عُمان بثلاثية نظيفة والعراق بهدفين دون رد، قبل أن يصطدم بقطر في نصف النهائي ويخرج بشباك نظيفة أيضًا، بعد مواجهة امتدت إلى 120 دقيقة، حسمها الأخضر في النهاية بركلات الترجيح.



وبذلك لعب المنتخب السعودي 480 دقيقة في خليجي 27 دون استقبال أي هدف. واكتسبت أرقام المنتخب السعودي قيمتها بصورة أكبر عند العودة إلى تاريخ النسخ الحديثة من كأس الخليج، إذ أصبح نظام المجموعتين والأدوار الإقصائية يفرض على البطل خوض عدد أكبر من المباريات، ومواجهة نصف النهائي والنهائي، ما يجعل الوصول إلى الكأس دون استقبال أي هدف مهمة شديدة الصعوبة.



ونجح الأخضر في الحفاظ على نظافة شباكه أمام الإمارات والتتويج باللقب، وحقق إنجازًا استثنائيًا في تاريخ البطولة بنظامها الحديث، بعدما قطع الطريق إلى النهائي دون استقبال أي هدف، رغم خوضه 120 دقيقة إضافية أمام قطر في الدور نصف النهائي. ولا يتعلق الإنجاز بعدد مباريات "الكلين شيت" فقط، إذ إن السعودية لم تتقدم طوال البطولة وهي مضطرة إلى مطاردة نتيجة بسبب هدف في مرماها، كما لم ينجح أي منافس في كسر التنظيم الدفاعي للأخضر على مدار 480 دقيقة.