زيّنت الجماهير السعودية مدرجات ملعب الإنماء بجدة بتيفو جماهيري حمل عبارة «عز وفخر»، قبل انطلاق مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره القطري، مساء اليوم (السبت)، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27».



وجاء التيفو في أجواء جماهيرية حماسية، ليعكس حجم المساندة التي تحظى بها كتيبة الأخضر في المواجهة المرتقبة، وسط حضور جماهيري كبير حرص على مؤازرة المنتخب السعودي ومساندته في طريقه نحو التأهل إلى المباراة النهائية.



وتفاعلت الجماهير مع اللوحة الجماهيرية التي حملت رسالة واضحة تعبر عن الاعتزاز بالمنتخب الوطني، في ليلة خليجية ينتظر خلالها عشاق الأخضر مواصلة المشوار والمنافسة على لقب البطولة.



وتحظى مواجهة السعودية وقطر بأهمية كبيرة، كونها تجمع المنتخبين في مباراة حاسمة لا تقبل التعويض، حيث يسعى كل طرف إلى حجز مقعده في نهائي «خليجي 27»، وسط أجواء جماهيرية مميزة على أرضية ملعب الإنماء بجدة.