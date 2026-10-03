أشاد أسطورة ونجم المنتخب اليمني السابق الكابتن علي النونو، بالاستضافة الاستثنائية والجهود التنظيمية المميزة التي قدمتها المملكة العربية السعودية لبطولة كأس الخليج العربي في نسختها السابعة والعشرين «خليجي 27»، مؤكداً أن ما شهدته البطولة يعكس المكانة الريادية الكبيرة للمملكة وقدرتها العالية على إبهار العالم في تنظيم كبرى الأحداث والفعاليات الرياضية.



وأوضح «النونو» لـ«عكاظ» أن بطولة كأس الخليج تحمل قيمة استثنائية ومكانة راسخة لدى جميع اللاعبين السابقين؛ كونها تتجاوز حدود المنافسة الرياضية الشريفة لتجسد تاريخاً عريضاً وذكريات مضيئة جمعت أجيالاً متعاقبة من نجوم الكرة الخليجية، وساهمت بفعالية في تعزيز أواصر الأخوة وترسيخ المحبة بين أبناء شعوب المنطقة.



مكاسب فنية للشباب



وأشار الهداف التاريخي للكرة اليمنية إلى أن البطولة شكلت محطة كروية مهمة وفرصة ثمينة للمنتخبات المشاركة للرفع من مستوى التنافس واكتساب الخبرات الميدانية، ولا سيما للاعبين الواعدين والشباب الذين احتكوا بمستويات عالية وسط أجواء جماهيرية غفيرة.



وعن مشاركة المنتخب اليمني في النسخة الحالية، قال النونو: «قدم لاعبو المنتخب كل ما لديهم داخل المستطيل الأخضر وظهروا بروح قتالية عالية، وكان مغادرتهم البطولة نتيجة قوة المنافس في المواجهة الأولى، إلى جانب بعض الأخطاء التحكيمية التي أثرت على مجريات المباراة الثانية».



وأضاف قائلا:«الجهاز الفني واللاعبين يستحقون كل الثناء والتقدير على جهودهم وعطائهم، معرباً عن أمله في أن تكون هذه المشاركة خطوة تصحيحية وانطلاقة حقيقية نحو الأفضل في الاستحقاقات القادمة».



جمهور اليمن.. نكهة البطولة



واختتم نجم الكرة اليمنية حديثه بقوله:" بالتأكيد على أن الجمهور اليمني ضرب أروع الأمثلة في الوفاء والمؤازرة، قائلاً: «أوجه خالص الشكر والامتنان للجماهير اليمنية التي كانت السند الحقيقي والداعم الأول للمنتخب، حيث شكل حضورهم اللافت وتشجيعهم الحماسي أجمل مشاهد البطولة، وكانوا بحق وحقيقة نكهة خليجي 27».