تتجه أنظار عشاق الكرة الخليجية والعربية نحو ملعب الإنماء بجدة، حيث يلتقي الأخضر بقيادة اليوناني جورجيوس دونيس ونظيره القطري بقيادة الإسباني جولين لوبيتيغي في نصف نهائي خليجي 27. لقاء ليس مجرد صراع لونين، بل حوار بين فلسفتين كرويتين مختلفتين.



أولاً: دونيس.. التوازن والانضباط



يُعرف دونيس بأسلوبه العملي المتوازن، لا يغامر بلا مبرر ولا ينسحب دفاعياً بالكامل، وشعاره التماسك أولاً ثم الهجوم. حرص منذ توليه المهمة على بناء فريق يلعب ككتلة واحدة تغلق المساحات بذكاء وتنطلق بسرعة.



طريقة اللعب



يعتمد غالباً على 4-2-3-1 ويتحول إلى 4-1-4-1 أو 5-4-1 في المواجهات الكبرى، بمحوري ارتكاز أمام الدفاع للتحكم في الإيقاع وتأمين العمق عبر عبدالله الخيبري ومحمد كنو.



مفاتيح اللعب



الأجنحة هي مفتاح اللعب، حيث يُعول على مندش وأبو الشامات لفك الحصار واختراق المساحات خلف ظهيري الخصم، فيما يتقدم الظهيران بذكاء دون كشف الدفاع.



دفاع صلب



دفاعياً يلعب بمنطق منظم بخطوط متماسكة وإغلاق المناطق المركزية ودفع الخصم نحو الأطراف، مع ضغط منظم عند فقدان الكرة. هجومياً يعتمد بناء هادئ من الخلف بتمريرات قصيرة ثم تحول سريع عبر الأطراف، دون استحواذ بلا فائدة.



ثانياً: لوبيتيغي.. السيطرة والتحكم



يأتي الإسباني بخبرة ثقيلة درب خلالها ريال مدريد وإشبيلية ومنتخب إسبانيا، ويحمل فلسفة المدرسة الإسبانية: السيطرة، بناء اللعب من الخلف، والتحكم في الإيقاع واستغلال المساحات بين الخطوط.



طريقة اللعب



يفضل 4-3-3 أو 4-2-3-1 بتركيز على الكثافة في الوسط، حيث يشارك المدافعون في الصناعة ولا يكتفون بتشتيت الكرة.



دفاع ضعيف



دفاعياً لا يضغط عالياً دائماً، بل ينسحب ككتلة مدمجة لمنتصف ملعبه ويدعو الخصم للتقدم ثم ينتزع الكرة لينطلق بسرعة، مع استعادة المواقع في أقل من 3 ثوانٍ. ويعتمد على خبرة بوعلام خوخي وبيدرو ميغيل لتوفير التوازن.



هجوم متقدم



هجومياً يرتكز على المعز علي في المقدمة للضغط على المدافعين، بتمريرات متقاربة ولعب في المناطق الضيقة، مع انتقال سريع لحظة استعادة الكرة، فيما يتحرك أكرم عفيف حراً خلف المهاجم أو على اليسار لتنطلق منه أخطر التحضيرات.