يدخل ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي نهائي كأس القارات الثلاث أمام الأهلي، متسلحًا بسجل قوي على أرضه، إذ تحوّل ملعبه إلى أحد أبرز نقاط القوة للفريق خلال السنوات الأخيرة.



ويملك صن داونز 31 مباراة متتالية دون خسارة على ملعبه في الدوري الجنوب أفريقي، في سلسلة بدأت منذ مايو 2024، عندما خسر أمام كيب تاون سيتي، قبل أن ينجح بعدها في الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم أمام جماهيره.



وخلال موسم 2025-26، خاض الفريق 15 مباراة على أرضه في الدوري، حقق خلالها 12 انتصارًا مقابل 3 تعادلات، دون أي خسارة، وسجل لاعبوه 39 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 9 أهداف فقط



صن داونز في سطور:



- لعب 15 مباراة.



- حقق 12 انتصارًا.



- تعادل في 3 مواجهات.



- لم يخسر على أرضه.



- سجل 39 هدفًا.