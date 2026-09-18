يترقب النادي الأهلي السعودي خوض نهائي كأس القارات الثلاث 2026 أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في مواجهة تمثل النهائي الدولي التاسع في تاريخ النادي، ضمن مختلف البطولات العربية والخليجية والآسيوية والقارية.



وسبق للأهلي أن خاض 8 نهائيات دولية، بدأت في دوري أبطال الخليج عام 1985 أمام العربي الكويتي، ثم نهائي دوري أبطال آسيا عام 1986 أمام دايو الكوري الجنوبي، قبل أن يصل إلى نهائي البطولة العربية عام 2003 أمام الأفريقي التونسي.



وفي عام 2009، واجه الأهلي النصر السعودي في نهائي دوري أبطال الخليج، الذي أُقيم بنظام الذهاب والإياب، قبل أن يعود إلى نهائي دوري أبطال آسيا عام 2012 أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.



وتواصل حضور الأهلي في النهائيات القارية خلال السنوات الأخيرة، بوصوله إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2025 أمام كاواساكي فرونتال الياباني، ثم نهائي كأس القارات الثلاث 2025 أمام بيراميدز المصري، قبل بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا 2026 أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني.



ويأتي النهائي المرتقب أمام صن داونز ليضيف محطة جديدة إلى سجل الأهلي في النهائيات الدولية، وسط طموح لتحقيق أول لقب قاري في تاريخ النادي على مستوى البطولات الآسيوية والقارية.



ويُسجل الأهلي حضورًا تاريخيًا بوصفه النادي السعودي الوحيد الذي خاض نهائيات في البطولات العربية والخليجية والآسيوية والقارية، في مسيرة امتدت عبر عقود من المشاركات الخارجية.