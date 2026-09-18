تأهل فريق فلامنجو البرازيلي إلى الدور قبل النهائي لبطولة كوبا ليبرتادوريس لكرة القدم بعد تعادله مع إنديبندينتي ديل فالي الإكوادوري بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما في إياب دور الثمانية للمسابقة.



وضرب فلامنجو موعدًا في الدور قبل النهائي مع فريق إستوديانتس دي لا بلاتا الأرجنتيني، الفائز على كورينثيانز البرازيلي بهدف دون رد (الأربعاء) الماضي.



وكان فلامنجو فاز 2/صفر على ملعب إنديبندينتي ديل فالي في لقاء الذهاب.



ويسعى فلامنجو ليصبح أول فريق يحرز لقب كوبا ليبرتادوريس في نسختين متتاليتين منذ أن حقق مواطنه بالميراس هذا الإنجاز في عامي 2020 و2021.



ويشهد الدور قبل النهائي للبطولة أيضًا مواجهة برازيلية خالصة بين بالميراس وفلومينينسي، حيث يتأهل الفريقان الفائزان من كلتا المواجهتين للمباراة النهائية.



ومن المقرر إقامة المباراة النهائية لبطولة كوبا ليبرتادوريس في 28 نوفمبر القادم في مونتيفيديو، عاصمة أوروغواي.