تحولت رحلة سباحة قبالة أحد أشهر شواطئ مدينة بيرث الأسترالية إلى مأساة، بعدما لقي رجل حتفه إثر هجوم قرش، وسط ذهول مرتادي الشاطئ الذين شاهدوا آثار الدماء في المياه.

ووقع الهجوم صباح اليوم (الجمعة) قبالة شاطئ سورينتو شمال بيرث في ولاية أستراليا الغربية، عندما كان الرجل يسبح برفقة صديق له، قبل أن يتعرض للهجوم، فيما تمكن صديقه من العودة إلى الشاطئ.



بحث بالقوارب والمروحيات

وفور تلقي البلاغ، دفعت السلطات بفرق الطوارئ والشرطة البحرية، وشاركت قوارب ومروحيات في عملية بحث واسعة في المياه المحيطة بموقع الحادثة.

وأكدت شرطة أستراليا الغربية وفاة السباح نتيجة الهجوم، فيما لم تعلن العثور على جثمانه حتى آخر تحديث.



إغلاق الشواطئ

وأغلقت السلطات نحو 12 كيلومتراً من الشواطئ، من مارميون إلى إيلوكا، وطلبت من السكان والزوار الابتعاد عن المياه حتى إعلان المنطقة آمنة للسباحة.

وجاء الهجوم بعد أيام فقط من تعرض راكب أمواج لهجوم قرش آخر قرب مدينة جيرالدتون، على بعد نحو 400 كيلومتر شمال بيرث، أسفر عن إصابته بجروح خطيرة في ساقه.

وسجلت أستراليا خمس هجمات قاتلة لأسماك القرش منذ بداية العام الحالي، وفق حصيلة أوردتها وسائل إعلام أسترالية.