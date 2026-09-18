لا يزال ملف استحواذ نادي النصر مفتوحًا، دون مؤشرات على حسم قريب، في وقت لم تتقدم فيه الأطراف الراغبة في الاستحواذ بأي عرض جديد حتى الآن، وفقًا لمصادر خاصة لـ«عكاظ».



وأوضحت المصادر أن الملف ينتظر ضمانات تتعلق بجوانب تنظيمية واستثمارية، قبل الانتقال إلى مرحلة جديدة، مشيرة إلى أن ما أثير خلال الأيام الماضية عن قرب إتمام الصفقة لا يستند إلى تحرك جديد في العرض، وإنما يعيد تداول تفاصيل سبق أن كشفت عنها «عكاظ».



وبحسب المصادر، تضمن العرض السابق الاستحواذ على 50% من أسهم شركة نادي النصر، من خلال تحالف يضم أربع شركات، بينها شركة أمريكية وثلاث شركات سعودية، فيما تولت جهة مالية سعودية إدارة الملف عبر صندوق استثماري أُعد لهذا الغرض، بعرض تقل قيمته عن 100 مليون دولار.



كما تضمن التصور الاستثماري المقترح تفعيل حصة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو البالغة 20% ضمن الهيكلة الاستثمارية.



وفيما يتعلق بالاجتماع الذي عقده ممثلو الشركة الأمريكية أخيرا، أوضحت المصادر أنه لم يكن لتقديم عرض جديد إلى صندوق الاستثمارات العامة، وإنما لبحث تفاصيل الملف والاستفسار عن الضمانات المطلوبة، ولا سيما ما يتعلق بالبيئة التنظيمية وآليات تطبيق أنظمة اللعب المالي النظيف مستقبلًا.



وأكدت المصادر أن العرض السابق لم يحصل على الموافقة النهائية، وأن أي عرض جديد أو معدل لم يُقدم حتى الآن، في ظل انتظار الأطراف الراغبة في الاستحواذ اتضاح عدد من الجوانب التنظيمية والاستثمارية قبل تحديد الخطوة التالية.



وبشأن ما يتردد عن إمكانية حسم الملف خلال شهر، قالت مصادر «عكاظ» إن المعطيات الحالية لا تشير إلى ذلك، مرجحة ألا يكون الحسم قبل نحو ثلاثة أشهر على أقل تقدير، مع احتمال امتداد المدة وفق مسار المشاورات.



وفي الوقت ذاته، أثار غياب اسم رونالدو عن بعض الطروحات المتداولة أخيرا تساؤلات بشأن وضع حصته ضمن التصور الاستثماري، خصوصًا أن العرض السابق تضمن تفعيل حصته البالغة 20%. ولا توجد حتى الآن مؤشرات رسمية تحسم ما إذا كان هذا التصور لا يزال قائمًا أو طرأت عليه تغييرات.



ويترقب ملف الاستحواذ خلال الفترة القادمة اتضاح الموقف بشأن الضمانات المطلوبة، وما إذا كان العرض السابق سيستكمل بصيغته الحالية، أو يخضع للتعديل، أو يتوقف مساره.