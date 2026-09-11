كشف مرصد CIES لكرة القدم أن تكلفة استقطاب اللاعبين الموجودين حاليًا في قوائم خمسة من أبرز الأندية السعودية تجاوزت 7 مليارات ريال، وفق أحدث بياناته التي تقيس رسوم الانتقالات المدفوعة للتعاقد مع اللاعبين الحاليين، مع احتساب الإضافات المرتبطة بالصفقات، دون أن تشمل الرواتب أو تعكس القيمة السوقية للفرق.



وتصدّر الهلال الأندية السعودية بفارق كبير، بعدما بلغت تكلفة بناء قائمته الحالية 535 مليون يورو، بما يعادل نحو 2.34 مليار ريال، ليحتل المركز الأول محليًا في حجم الإنفاق على استقطاب عناصر الفريق.



وجاء الأهلي في المركز الثاني بتكلفة بلغت 329 مليون يورو، أي ما يقارب 1.44 مليار ريال، فيما حل القادسية ثالثًا بـ257 مليون يورو، تعادل نحو 1.12 مليار ريال.



وسجل الاتحاد تكلفة وصلت إلى 251 مليون يورو، بما يعادل قرابة 1.10 مليار ريال، ليأتي رابعًا، بينما جاء النصر خامسًا بعدما بلغت تكلفة لاعبي قائمته الحالية 234 مليون يورو، أي نحو 1.02 مليار ريال.



وبذلك يصل مجموع تكلفة القوائم الحالية للأندية الخمسة إلى نحو 1.606 مليار يورو، ما يعادل قرابة 7.01 مليار ريال.



وتكشف الأرقام عن فارق لافت بين الهلال والنصر، إذ تتجاوز تكلفة قائمة الهلال نظيرتها في النصر بنحو 1.31 مليار ريال، بينما يفصل بين الأهلي والهلال نحو 900 مليون ريال تقريبًا.



ويعتمد مرصد CIES في هذا التصنيف على قيمة رسوم الانتقالات التي أنفقتها الأندية لاستقطاب اللاعبين الموجودين حاليًا في قوائمها، مع احتساب الحوافز والإضافات التعاقدية، وهو ما يجعل المؤشر مقياسًا مباشرًا لـتكلفة بناء الفريق الحالي، وليس لحجم الرواتب السنوية أو القيمة السوقية للاعبين.



وتضع هذه الأرقام جانبًا ماليًا مهمًا في تقييم مشاريع الأندية السعودية، إذ لم يعد السؤال مرتبطًا بحجم الإنفاق فقط، بل بمدى قدرة كل نادٍ على تحويل مليارات الريالات المستثمرة في قائمته إلى بطولات ونتائج وعوائد فنية وتجارية.