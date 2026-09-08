يواصل نيوم تأكيد حضوره القوي في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما حقّق الفوز في جميع المباريات الأربع التي نجح خلالها في تسجيل الهدف الافتتاحي خلال الموسم الحالي.



وجاءت انتصارات نيوم التي افتتح فيها التسجيل أمام الفيحاء بنتيجة 2-1، والفيصلي 2-0، والخليج 3-0، والهلال 2-0، ليؤكد الفريق أن تقدمه المبكر غالباً ما يتحوّل إلى انتصار.



ويعكس هذا الرقم قدرة نيوم على استثمار أفضليته عندما يهز الشباك أولاً، سواء بالحفاظ على التقدم أو توسيع الفارق، ليصبح تسجيل الهدف الأول أحد أبرز مفاتيح نجاح الفريق في موسمه بدوري روشن.