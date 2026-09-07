أقام رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى السابق الأمير نواف بن محمد حفلًا تكريميًا ووداعيًا في منزله لمدرب المنتخب السعودي وفريق الهلال في ألعاب القوى الكابتن نصير سعدون، وذلك بمناسبة مغادرته إلى بلاده الجزائر بعد 34 سنة قضاها في تدريب المنتخب السعودي وفريق الهلال، حيث حقق خلالها نتائج مميزة وألقابًا داخلية ومحلية، وكان أبًا وناصحًا وقريبًا من كل اللاعبين، مما ساهم في توفيقه وتميزه ونجاحه طوال مسيرته التدريبية الكبيرة.



من جانبه، قدم المدرب نصير سعدون شكره وامتنانه للأمير نواف بن محمد على هذه اللفتة الكريمة والمبادرة الجميلة التي تجسد الوفاء، مشيدًا بدعمه واهتمامه ودوره العظيم في تاريخ ألعاب القوى السعودية وما تحقق لها من إنجازات إقليمية وعربية وقارية ودولية.



حضر الحفل العديد من قدامى الرياضيين ولاعبي فريق الهلال لألعاب القوى وإدارييه ومسؤوليه.