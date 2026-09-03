غادر الكولومبي ريتشارد ريوس مطار هومبرتو ديلغادو في العاصمة البرتغالية لشبونة، صباح اليوم، في رحلة طويلة تمتد لأكثر من ثمان ساعات متجهًا إلى مدينة جدة، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف نادي الاتحاد، بعد إتمام الاتفاق بين النادي السعودي وبنفيكا البرتغالي بشأن انتقال اللاعب.



ومن المنتظر أن يصل ريوس إلى جدة عصراً، على أن يلتحق مباشرة بتدريبات الفريق، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام النصر، ضمن منافسات الموسم الحالي.



وتأتي مشاركة اللاعب في التدريبات في إطار تجهيزه سريعًا للظهور مع الفريق، حيث تشير مصادر خاصة لـ «عكاظ» إلى أن ريوس سيكون حاضرًا في كلاسيكو الاتحاد والنصر، وسيشارك في المباراة، في خطوة تعكس رغبة الجهاز الفني في الاستفادة من خدماته منذ بداية مشواره مع الفريق.



وكان الاتحاد قد توصل إلى اتفاق مع بنفيكا لضم ريوس على سبيل الإعارة حتى يونيو 2027، في صفقة تهدف إلى تدعيم خط وسط الفريق، على أن يتكفل النادي بجزء كبير من التزاماته المالية المتعلقة باللاعب.



ويُنتظر أن يشكل وصول ريوس إضافة جديدة إلى قائمة الاتحاد، خصوصًا مع أهمية مواجهة النصر، التي تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، وسط ترقب لظهور اللاعب الكولومبي بقميص «العميد» للمرة الأولى.