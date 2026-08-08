أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم (السبت)، تعاقده مع لاعب خط الوسط البرازيلي برونو غيمارايش، قادماً من صفوف نيوكاسل يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عقد طويل الأمد

وقال أرسنال في بيان: «يسرنا أن نعلن انضمام اللاعب الدولي البرازيلي برونو غيمارايش إلينا، قادماً من نيوكاسل يونايتد بعقد طويل الأمد، بعد أن رسخ نفسه كواحد من أكثر اللاعبين تأثيراً في الدوري الإنجليزي الممتاز».

قيمة الصفقة

ولم يكشف أرسنال عن قيمة الصفقة، لكن تقارير صحفية ذكرت أنها كلفت خزينة النادي اللندني حوالي 75 مليون جنيه إسترليني (101.16 مليون دولار).

مسيرة حافلة مع نيوكاسل

وكان غيمارايش قد انضم إلى نيوكاسل يونايتد في يناير 2022، وشارك في ما يقارب 200 مباراة خلال أربعة مواسم ونصف في ملعب «سانت جيمس بارك»، ولعب دوراً محورياً في تتويج «الماكبايس» بكأس كاراباو عام 2025، وساهم في تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا على مدار موسمين.