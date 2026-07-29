علمت مصادر «عكاظ» أن إدارة نادي التعاون أنهت إجراءات التعاقد مع الحارس عبدالله الجدعاني، لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في صفقة انتقال حر، ضمن تحركات النادي لتعزيز مركز حراسة المرمى استعدادًا للموسم الجديد.



ويأتي انتقال الجدعاني إلى التعاون بعد نهاية تجربته مع أبها، حيث كان ضمن عناصر الفريق خلال مشواره الذي انتهى بالصعود، قبل أن يختار خوض محطة جديدة في مسيرته بقميص التعاون.



ويمتلك الجدعاني خبرة واسعة في الملاعب السعودية، إذ سبق له تمثيل عدد من الأندية، من أبرزها الوحدة والهلال، وخاض خلال مسيرته تجارب مختلفة أكسبته خبرة على مستوى المنافسات المحلية.



وتسعى إدارة التعاون من خلال التعاقد مع الجدعاني إلى دعم خيارات الفريق في مركز حراسة المرمى، والاستفادة من خبرته خلال منافسات الموسم القادم، في الوقت الذي يعمل فيه النادي على استكمال احتياجات الفريق قبل انطلاق الاستحقاقات الرسمية.



ومن المنتظر أن يلتحق الجدعاني بتحضيرات فريقه الجديد بعد استكمال الإجراءات الخاصة بانضمامه، ليبدأ رسميًا محطة جديدة في مسيرته بقميص التعاون.