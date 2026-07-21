يستهل فريق النصر مبارياته الودية بمواجهة فريق بنفيكا (الرديف) الساعة (8:00) من مساء غد (الأربعاء) في مدينة لشبونة، ومن المتوقع أن يعمد المدرب آنج بوستيكو غلو للزج بكافة عناصر الفريق في المباراة الودية.



وكان معسكر الفريق النصراوي انطلق في مدينة لشبونة البرتغالية (الإثنين) الماضي، ويستمر حتى الخامس من أغسطس القادم، وسيخوض خلالها الفريق عددا من المباريات الودية مع عدد من الفرق الأوروبية ضمن البرنامج الإعدادي للموسم الرياضي الجديد.



يذكر أن الفريق النصراوي تنتظره الموسم القادم أربع بطولات، ثلاث محلياً (دوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك، وكأس السوبر السعودي)، وبطولة واحدة قارياً (دوري أبطال آسيا لأندية النخبة).



