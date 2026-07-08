أصدرت وزارة الرياضة قراراً بحل مجلس إدارة نادي الطائي برئاسة عمير بن عبدالرحمن العمير، عقب استقالة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، واستناداً إلى الفقرة (6) من المادة (36) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.



كما قررت الوزارة، استناداً إلى الفقرة (10) من المادة (95) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، تكليف مجلس إدارة مؤقت لتولي إدارة النادي حتى انتخاب مجلس إدارة جديد.



ويترأس المجلس المؤقت عارف بن عبدالكريم عبدالمحسن الجميل، ويضم في عضويته سعود بن فهد سعود السليمان آل علي نائباً للرئيس، وعلي بن محمد علي الرشدان عضواً.



ويأتي القرار ضمن الإجراءات التنظيمية التي تضمن استمرار أعمال النادي وتسيير شؤونه الإدارية خلال المرحلة الانتقالية، إلى حين استكمال الإجراءات النظامية وانتخاب مجلس إدارة جديد وفق اللوائح المعتمدة.