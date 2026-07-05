تحول المؤتمر الصحفي لقائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل المواجهة المرتقبة مع المنتخب الإسباني غداً (الإثنين) على استاد دالاس، في واحدة من أقوى مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، إلى اشتباك كلامي مباشر مع أحد الصحفيين البرتغاليين، بعد سؤال اعتبره النجم البرتغالي «مستفزاً»، إذ بدأ رونالدو رده بتحدٍّ واضح للصحفي قائلاً: «أتحداك أن تطرح سؤالاً جيداً، بما أنك لا تحبني».



ولم يتراجع الصحفي، وسأله: «ما أصعب شيء في المشاركة بكأس العالم وأنت في سن الـ41؟».



وجاء رد «الدون» سريعاً وقاسياً: «أصعب شيء هو التحدث معكم، أنتم لا تحبونني»، ليغلق باب النقاش وسط صمت في القاعة.



ويعكس الرد حدة العلاقة بين رونالدو وبعض وسائل الإعلام البرتغالية.