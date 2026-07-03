واصل الحارس السويسري إيلوي روم تقديم مستويات استثنائية في كأس العالم 2026، بعدما اعتلى صدارة قائمة أكثر حراس المرمى تصديًا في البطولة حتى نهاية منافسات دور الـ32.



وتمكن روم من تسجيل 20 تصديًا، ليحتل المركز الأول بين جميع حراس البطولة، مؤكدًا دوره الكبير في مشوار المنتخب السويسري نحو الأدوار الإقصائية.



ويلاحقه أورلاندو جيل في المركز الثاني برصيد 19 تصديًا، فيما جاء حارس المنتخب السعودي محمد العويس والهولندي بارت فيربروخن في المركز الثالث بـ16 تصديًا لكل منهما.



ويعكس هذا الرقم التألق اللافت للحارس السويسري، الذي كان أحد أبرز نجوم منتخب بلاده، وأسهم بتصدياته الحاسمة في الحفاظ على آمال سويسرا ومواصلة مشوارها في مونديال 2026.