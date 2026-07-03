أعلن نادي النصر السعودي رسمياً تعيين الأسترالي آنج بوستيكوجلو مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، تلبيةً لتطلعات الجماهير، وذلك بعقد يمتد لمدة موسمين لقيادة الجهاز الفني للعالمي.



يذكر أن أنج بوستيكوجلو (مواليد 27 أغسطس 1965)، وهو مدرب كرة قدم أسترالي ولاعب سابق من أصول يونانية، وبدأ مسيرته كلاعب مدافع مع نادي ساوث ملبورن قبل أن يتجه للتدريب ويحقق مسيرة ناجحة، ليصبح أول أسترالي يدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأول مدرب آسيوي يقود نادياً أوروبياً لنهائي قاري.



وكان من أبرز المحطات التدريبية هو نادي ساوث ملبورن (1996–2000)، حيث بدأت مسيرته الاحترافية وحقق معه لقب الدوري الأسترالي مرتين، ومنتخبات أستراليا للشباب (2000–2007) وقاد منتخبي تحت 17 سنة وتحت 20 سنة، وكذلك أشرف على نادي بريزبان رور (2009–2012).



وحقق إنجازاً تاريخياً بالفوز بلقب الدوري الأسترالي مرتين متتاليتين، ومن ثم أشرف على منتخب أستراليا الأول (2013–2017): وقاد «الكانغارو» للتأهل إلى كأس العالم 2014 وتحقيق لقب كأس آسيا 2015، وأشرف على نادي يوكوهاما إف مارينوس (2018–2021) وتوج بلقب الدوري الياباني، وأشرف على نادي سلتيك الأسكتلندي (2021–2023) وحقق نجاحات محلية كبيرة بالفوز بلقب الدوري الأسكتلندي وكأس الرابطة، وأخيراً أشرف على نادي توتنهام هوتسبير (2023–حالياً) في الدوري الإنجليزي الممتاز.