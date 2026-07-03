بعد نهاية المباراة بين منتخبي البرتغال وكرواتيا والتي فازت فيها البرتغال 2-1 ضمن دور الـ32 والتي من خلالها تأهل إلى الدور 16، أظهر الناقل لقطة للنجمين مودريتش ورونالدو وهما يلتقطان العناق الطويل والعميق، وتبادلا الكلمات والابتسامات، كعلامة على نهاية مرحلة تاريخية لزميلي ريال مدريد السابقين، وهما الآن في سن الـ40 والـ41 عامًا.



وقد أكد مودريتش بأن «رونالدو ليس مجرد زميل، بل صديق وأخ ونجم لا يتكرر»، وقال سابقًا: «لقد شاركنا معًا أعظم الإنجازات، وأعرف كم بذل من جهد ليصل إلى ما هو عليه، هو مثال للعطاء والالتزام».



فيما قال رونالدو عن «مودريتش»: يعتبر أسطورة حقيقية، ونحن من نفس الجيل، وأكنّ له كل الاحترام والتقدير لما قدمه للكرة العالمية"، يذكر بأن هناك رسائل ودائع سابقة لهذين النجمين؛ فعندما غادر مودريتش ريال مدريد عام 2025، كتب رونالدو له تعليقًا مؤثرًا: «شكرًا على كل شيء يا لوكا، لقد كان شرفًا عظيمًا أن نشارك معًا كل هذه اللحظات، أتمنى لك التوفيق دائمًا».



ورد مودريتش لاحقًا بالإشادة برونالدو ووصفه بأنه «أحد أعظم من لعب الكرة، وإنسان طيب القلب».



وهذه المباراة تعد أول لقاء مباشر بينهما في كأس العالم، والأخير، حيث من المتوقع أن تكون هذه البطولة الختامية لكليهما على الساحة الدولية، فكان الوداع تعبيرًا عن نهاية حقبة ذهبية شهدت تألق الاثنين معًا في ريال مدريد وتحقيق 4 بطولات دوري أبطال أوروبا وغيرها من الإنجازات.