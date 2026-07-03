ودع المنتخب الجزائري كأس العالم 2026 بعد سقوطه أمام سويسرا بنتيجة هدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «بي سي بليس» في فانكوفر، ضمن مباريات دور الـ32.



ولم يقدّم منتخب «محاربي الصحراء» ما يشفع له بالتأهل إلى ثمن النهائي الذي خاضه مرة واحدة في مونديال البرازيل 2014، فتأخروا بهدف بريل إيمبولو (10) قبل أن يسجل دان ندويي (46) الثاني. وضربت سويسرا موعدا في ثمن النهائي مع الفائز من مواجهة اليوم بين كولومبيا وغانا، في السابع من يوليو في فانكوفر أيضا.



لعبت الجزائر مع سويسرا بعد تأهلها كأحد أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، إثر تعادلها مع النمسا 3-3 في دور المجموعات، ما جنّبها مواجهة إسبانيا.