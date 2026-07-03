واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم، بعدما قاد منتخب بلاده للفوز على كرواتيا (2-1) والتأهل إلى دور الـ16 من مونديال 2026.



وسجل رونالدو هدف التعادل للبرتغال من ركلة جزاء في الدقيقة 68، ليصبح أكبر لاعب سنًا يسجل هدفًا في الأدوار الإقصائية بتاريخ كأس العالم، بعمر 41 عامًا و147 يومًا، محطمًا الرقم القياسي في البطولة.



ولم يتوقف إنجاز قائد البرتغال عند هذا الحد، إذ أصبح أيضًا أول لاعب في تاريخ كأس العالم يخوض مباراة في الأدوار الإقصائية بعمر 41 عامًا، ليضيف فصلًا جديدًا إلى مسيرته الاستثنائية.



ويؤكد رونالدو، رغم تقدمه في العمر، أنه لا يزال حاضرًا في أكبر المحافل الكروية، مواصلًا تحطيم الأرقام القياسية وقيادة منتخب بلاده نحو المنافسة على اللقب العالمي.